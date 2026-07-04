Marca sus pasos con orgullo el Ballet Folklórico de Monterrey

Regio y de tradición es así como se define este grupo dancístico que cumple un año demostrando sus tradiciones y la gran pasión por bailar

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Lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad, los pequeños del Ballet Folklórico de Monterrey regio y tradición, cumplen un año de comenzar con el grupo y pese a muchas dificultades hoy más que nunca su pasión continúa.



Su maestro Ángel Coronado, quien comenzó en el ballet a sus 13 años, hoy continúa su camino ahora como maestro a sus 21, dando clases a los niños en el parque Canoas, sobre una cancha de futbol.



“Era muy difícil encontrar un lugar para ensayar en los horarios, donde tanto el turno de la mañana como en la tarde los niños se pueden trabajar hasta que aquí, pues ya finalmente fuimos encontrando un lugar libre que podría usarse para ensayar”.

Para los pequeños, el folklor se ha vuelto parte de su vida, demostrando sus tradiciones y la gran pasión por bailar.



Desde la más pequeña de 6 años hasta el mayor de 15, tres veces a la semana por dos horas, asisten al parque para practicar.



El grupo de danza es el primero de las colonias al sur de Monterrey y en su primer año ya han realizado diferentes presentaciones.



Los padres de familia continúan acompañando a los pequeños en sus aprendizajes, pues la disciplina y los valores han aumentado con el baile.

Sin embargo, también se pide el apoyo de las autoridades correspondientes, para poder adaptar el lugar de ensayo, pues el suelo no es del material correcto y que los ensayos sean al aire libre se ven afectados durante lluvias.

La invitación al grupo está más que hecha, se pueden contactar al número: 81 3588 1288.