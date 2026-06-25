Maquinaria provoca fuga de gas sobre la avenida Miguel Aleman

De manera preventiva se desalojaron dos establecimientos de una plaza comercial cercana, se descartaron riesgos mayores o personas lesionadas.

El reporte de una fuga de gas movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el municipio de San Nicolás, en la zona de la Fe.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Aleman, metros antes de la avenida Rómulo Garza, donde se informó que tras las obras realizadas en la zona, una maquinaria perforó un tubo de tres pulgadas causando la fuga.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como policía de San Nicolás para delimitar la zona y realizar el cierre de la válvula.

De manera preventiva se desalojaron dos establecimientos de una plaza comercial cercana, se descartaron riesgos mayores o personas lesionadas.