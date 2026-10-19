Manuel Guerra se registra para coordinar a Morena en García

Destacó la asistencia de empresarios, comerciantes, taxistas, líderes políticos y representantes de distintos sectores, a quienes consideró como respaldo

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La explanada de la Presidencia Municipal de García se pintó de guinda con la llegada de miles de vecinos y simpatizantes que acompañaron al alcalde Manuel Guerra Cavazos durante su registro como aspirante a coordinador municipal para la Defensa de la Soberanía Nacional de Morena.

Tras cumplir con los requisitos establecidos, recibió su registro impreso y aseguró que continuará con los recorridos y las labores de organización en el municipio.

“En García estamos unidos, en García el proyecto es la gente, es el pueblo, y vamos a seguir con esa encomienda”, expresó.

Guerra Cavazos destacó la asistencia de empresarios, comerciantes, taxistas, líderes políticos y representantes de distintos sectores, a quienes consideró una muestra de respaldo a su proyecto.

Manuel Guerra seguirá recorriendo las colonias y manteniendo contacto con los habitantes de García

Aunque evitó adelantar detalles sobre sus aspiraciones por cuestiones jurídicas, señaló que seguirá recorriendo las colonias y manteniendo contacto con los habitantes de García.

Sobre la definición de quién encabezará la coordinación municipal, indicó que las determinaciones podrían darse en las próximas semanas, aunque el periodo establecido por la Comisión Nacional de Elecciones contempla como límite finales de diciembre.

El registro forma parte del proceso interno de Morena para definir a quienes coordinarán los trabajos de organización y defensa de la soberanía nacional en los municipios.