Manuel Guerra reparte cenas navideñas y juguetes a familias

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y brindar apoyo directo a las familias más necesitadas, el alcalde de García, Manuel Guerra, encabezó este 24 de diciembre una extensa jornada de apoyo social, distribuyendo cenas navideñas y regalos en diversos puntos del municipio.

Bajo la premisa de mantener un gobierno cercano y presente durante las festividades, el presidente municipal recorrió tanto zonas urbanas como rurales para asegurar que el espíritu de la Navidad llegara a todos los hogares.

Apoyo alimentario y alegría para la niñez

Durante la jornada, se realizó la entrega de 1.5 toneladas de alimento, distribuidas en 500 bolsas de pollo, destinadas a garantizar una cena digna para cientos de familias.

Los sectores beneficiados fueron el ejido Sabanillas, Torres de Guadalupe, ejido Los Elotes, ejido El Milagro y el ejido Icamole

Además del apoyo alimentario, el alcalde entregó 1,700 juguetes, transformando la víspera de Navidad en un momento de ilusión para las niñas y niños de estas comunidades.

Una sorpresa especial: Circo gratuito para los ejidos

Como parte de los anuncios destacados del día, Guerra Cavazos informó que, por instrucción directa de su administración, todos los menores residentes en los ejidos del municipio tendrán acceso gratuito al circo.

Esta iniciativa busca ampliar la oferta recreativa y cultural para quienes habitan en las zonas más alejadas de la cabecera municipal durante esta temporada decembrina.

"Estas acciones son parte de nuestro compromiso por mantenernos siempre cercanos a la gente y fortalecer el bienestar social de nuestras familias", expresó el edil durante los recorridos.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad y esperanza por parte del Gobierno Municipal, deseando a toda la ciudadanía de García una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos.