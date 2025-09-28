Manuel Guerra presenta su primer informe de Gobierno

El edil resaltó los resultados alcanzados en su primer año de administración, como la implementación de programas sociales y avances en materia de seguridad

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, rindió su primer informe de Gobierno ante ciudadanos, funcionarios y representantes estatales, entre ellos los alcaldes Adrián de la Garza, de Monterrey, y Andrés Mijes, de Escobedo.

Durante el evento, realizado en la explanada del Palacio Municipal, el edil destacó los logros alcanzados en su primer año de administración, con avances en seguridad, obra pública, salud, programas sociales y bienestar animal, pilares de su plan de trabajo.

Asimismo, destacó la implementación del programa "Escudo García", que contempla cámaras inteligentes, un nuevo centro de control y en cuanto a infraestructura, Guerra resaltó el funcionamiento del denominado “tren de pavimentación”, con el que se han instalado más de 100 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en solo cuatro meses

Continuando en seguridad, afirmó que la incidencia delictiva se redujo un 72% gracias a la adquisición de más de 50 unidades y el reforzamiento de operativos municipales.

Guerra, también adelantó proyectos en obra pública, entre ellos la construcción de una clínica de salud mental y el centro comunitario Aurora para mujeres.

Asimismo, subrayó la política de bienestar animal implementada en García, que incluye una clínica veterinaria municipal, quirófano móvil, ambulancia de rescate y el próximo Centro de Bienestar Animal Integral con un espacio de 5 mil metros cuadrados.

En su mensaje, Manuel Guerra señaló que García enfrenta grandes retos tras más de 15 años de rezago en diversos rubros, pero aseguró que su administración está encaminada a transformar el municipio en una “gran ciudad” con servicios y programas de calidad para la población.

Finalmente, reiteró que su gobierno seguirá impulsando proyectos de infraestructura, seguridad y bienestar social, al tiempo que hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la confianza y sumarse a los esfuerzos colectivos para consolidar el crecimiento de García con el objetivo de convertirse en una gran ciudad.