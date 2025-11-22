Manuel Guerra encabeza desfile por la Revolución en García

El alcalde Manuel Guerra Cavazos destacó la importancia de la Revolución Mexicana como una de las transformaciones más profundas en la historia del país

El gobierno de García celebró el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile histórico que reunió a más de 4,200 participantes, quienes se congregaron en la explanada de la Presidencia Municipal para disfrutar del evento.

Este evento cívico, uno de los más significativos del municipio, incluyó más de 100 contingentes, compuestos por 25 dependencias municipales, 34 instituciones educativas y 42 tablas gimnásticas, llenando las principales avenidas de energía y color.

En su discurso, hizo un llamado a reconocer el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cuarta transformación del país. Subrayó que la Revolución fue impulsada por valientes hombres y mujeres y que su legado sigue vivo en la lucha por un México más justo y humano.

El edil también mencionó las acciones concretas que reflejan esta transformación en la comunidad, como el aumento de alumbrado público, espacios seguros y programas sociales.

El desfile concluyó entre aplausos y un profundo sentido de identidad mexicana, recordando a todos que la transformación continúa y que el futuro se construye con unidad y trabajo.