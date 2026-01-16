Manuel Guerra cumpla apuesta al brindar apoyo a niños en Toluca

Este acto dejó un mensaje contundente: el deporte puede unir voluntades, los compromisos se cumplen y los acuerdos pueden ir más allá del marcador

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, viajó hasta La Toluqueña, en Toluca, para cumplir una apuesta derivada de la final entre Tigres y Toluca, acordada con su homólogo toluqueño, Ricardo Moreno. Más allá del resultado deportivo, el edil dejó claro que en García la palabra empeñada se honra.

Apoyo para infantes de bajos recursos

Lo que comenzó como una competencia futbolera se transformó en una acción con impacto social, al concretarse la entrega de 10 sillas de ruedas destinadas a niñas y niños de escasos recursos. Este apoyo representa una mejora significativa en su calidad de vida, al facilitar su movilidad y brindarles mayores oportunidades de bienestar.

Leyendas del Toluca se hacen presentes

La visita se desarrolló en un ambiente de cordialidad, durante una tradicional carne asada al estilo regio, donde el alcalde fue recibido por la directiva del Club Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, así como por figuras históricas de la institución como el exguardameta Hernán Cristante, “El Tanque” Morales y Edgar Dueñas, quienes dieron un valor simbólico adicional al encuentro.

El deporte: Una actividad positiva

Este acto dejó un mensaje contundente: el deporte puede unir voluntades, los compromisos se cumplen y los acuerdos pueden ir más allá del marcador para generar beneficios reales en la comunidad, fortaleciendo la colaboración entre municipios y colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas.