Manuel Guerra acusa presión por empresa señalada en García

El alcalde también advirtió que continuará exigiendo acciones contra la empresa y pidió la intervención de las autoridades competentes

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, denunció públicamente que la empresa Complex obtuvo una resolución judicial para retirar los sellos de suspensión que habían sido colocados por autoridades municipales y ambientales, luego de los reportes por fuertes olores químicos registrados en distintos sectores del municipio.

A través de una publicación en redes sociales, el edil señaló que un magistrado estatal ordenó permitir nuevamente la operación de la empresa, pese a las quejas ciudadanas por los olores que, aseguró, afectaron a gran parte de la ciudad.

“Nos ordenó un magistrado estatal retirarle los sellos para que siga operando y hasta nos está exigiendo paguemos daños y perjuicios”, escribió el alcalde.

El pronunciamiento ocurre luego de que vecinos reportaran un “hedor insoportable” proveniente de la zona industrial de García, situación que derivó en movilizaciones de Protección Civil y autoridades ambientales hacia las instalaciones de la empresa Complex, ubicada en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente detectó que la compañía presuntamente violó una suspensión previa y continuó operando, por lo que se repusieron los sellos de clausura.

El alcalde también advirtió que continuará exigiendo acciones contra la empresa y pidió la intervención de las autoridades competentes para proteger la salud de la población.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar si la compañía incumplió con la normativa ambiental vigente y las medidas impuestas tras los reportes ciudadanos.