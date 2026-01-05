Mantienen Operativos Carrusel en carreteras de Nuevo León

Miguel Flores informó que los Operativos Carrusel continúan en carreteras estatales para proteger a los automovilistas en Nuevo León

El gobierno de Nuevo León mantiene activos los Operativos Carrusel como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en carreteras estatales y federales, informó Miguel Flores, al destacar que estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger a los automovilistas.

Los operativos consisten en el acompañamiento de unidades de seguridad que regulan la velocidad de los vehículos, especialmente en tramos de alto riesgo, con el objetivo de reducir percances viales.

Medida preventiva para reducir accidentes

Miguel Flores señaló que el Operativo Carrusel ha demostrado ser una medida efectiva para disminuir incidentes relacionados con el exceso de velocidad, así como para generar mayor orden en la circulación vehicular.

“Lo que buscamos es que las personas viajen con mayor tranquilidad, sabiendo que hay presencia de la autoridad y apoyo permanente en el camino. La seguridad en carreteras es una prioridad y por eso estos operativos continúan”, señaló.

Indicó que estas acciones se aplican principalmente en horarios de mayor afluencia y en zonas donde se han registrado accidentes de forma recurrente.

Coordinación entre corporaciones

Los operativos se realizan en coordinación entre corporaciones de seguridad estatales y autoridades de tránsito, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier emergencia en carretera.

Además de regular la velocidad, los elementos brindan apoyo a conductores en caso de fallas mecánicas o situaciones de riesgo.

Llamado a respetar límites de velocidad

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, manejar con precaución y atender las indicaciones del personal de seguridad, a fin de reducir accidentes y garantizar traslados más seguros en las carreteras de Nuevo León.

“En Nuevo León no bajamos la guardia en materia de seguridad. Lo más importante es que las familias se sientan seguras al transitar por el estado, y por este 2026 seguimos trabajando fortaleciendo la seguridad”, concluyó.