Mantienen investigación por multihomicidio en Ciénega de Flores

Vecinos del sector alertaron sobre movimientos sospechosos y detonaciones en la zona antes del despliegue de corporaciones de seguridad

La Fiscalía estatal confirmó que el multihomicidio registrado en el municipio de Ciénega de Flores, donde cinco personas fueron encontradas sin vida, está relacionado con actividades de la delincuencia organizada.

Aseguran indicios tras cateo en inmueble

Tras un cateo realizado en el inmueble donde ocurrieron los hechos, se aseguraron diversos indicios que continúan bajo análisis.

“Seguimos con la investigación para dar con los responsables”, informaron.

Autoridades reconocieron que se trata de un evento de alto impacto en la región.

“Sí está relacionado con cuestión de delincuencia organizada en el ramo de las drogas”, se declaró.

Hallazgo generó fuerte movilización policiaca y militar

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el municipio de Ciénega de Flores, al norte del estado, donde autoridades localizaron a cinco personas sin vida en medio de una fuerte movilización policiaca y militar.

De acuerdo con reportes, vecinos del sector alertaron sobre movimientos sospechosos y detonaciones en la zona antes del despliegue de corporaciones de seguridad.

Elementos de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Ejército Mexicano resguardaron el área mientras peritos de la Fiscalía realizaban las primeras indagatorias y el levantamiento de evidencias dentro del inmueble cateado.

Investigan posible disputa entre grupos criminales

Las primeras líneas de investigación apuntan a una disputa entre grupos criminales vinculados con actividades relacionadas al narcomenudeo y tráfico de drogas en la región norte del estado, zona que en los últimos meses ha registrado diversos hechos violentos atribuidos a células del crimen organizado.