Mantienen en municipio operativo por lluvias severas

Exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar cruzar arroyos ante el pronóstico de precipitaciones para el fin de semana.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un aviso meteorológico para el estado de Nuevo León, pronosticando chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.

De acuerdo con el reporte oficial, las afectaciones principales se concentran en las regiones Norte, Centro Periférica, Oriente, Área Metropolitana de Monterrey, Citrícola y Sur de la entidad. Asimismo, las autoridades advirtieron que las precipitaciones de fuertes a muy fuertes podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Balance de afectaciones y reportes del 9-1-1

Entre las principales afectaciones reportadas por la ciudadanía destacan 56 incidentes por árboles caídos o en riesgo de caer, 19 reportes de cortocircuitos, 15 vehículos varados en encharcamientos, 15 casos de cables colgando y 8 postes caídos o por colapsar.

En cuanto a los sucesos de mayor gravedad, se registraron dos personas fallecidas en distintos canalones del municipio de Monterrey.

El primer hallazgo ocurrió en el cruce de la Av. Del Pastizal y la Av. Luis Donaldo Colosio, en la colonia Barrio Acero, mientras que el segundo hecho se reportó en el Canal de Aztlán y Cervecera, dentro de la colonia Barrio de la Industria.

Por otro lado, respecto al estado de la infraestructura vial y los cauces del área metropolitana, las autoridades informaron que no se registraron cierres viales preventivos durante este periodo.

Asimismo, los niveles de los principales arroyos se mantuvieron dentro de márgenes seguros, reportando el Arroyo El Obispo a un 10% de su capacidad y el Arroyo El Topo Chico a un 35%.

Exhorto de las autoridades

El director de Protección Civil de Nuevo León hizo un llamado a la población a no confiarse y tomar en cuenta todas las recomendaciones para prevenir emergencias. Exhortó a evitar cruzar ríos, vados o arroyos, ya sea a pie o en vehículo, e indicó que las precipitaciones continuarán de manera intermitente durante este viernes y a lo largo del fin de semana.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el nivel de los vientos para atender cualquier eventualidad.

También el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a través de sus redes sociales para extremar precauciones y evitar salidas innecesarias.

"Por favor no salgan si no es necesario. Estamos presenciando condiciones climáticas SEVERAS, y todavía seguirá lloviendo muy fuerte en la noche. Guarden precaución. Seguirá lloviendo sobre mojado y hay riesgos de inundaciones y crecidas de ríos y arroyos. Voy colgando con expertos y quedan 3 o 4 días de lluvias muy intensas por todo Nuevo León. Asegúrense de mantenerse al día sobre recomendaciones de Protección Civil todo el fin de semana", expresó el mandatario estatal.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía resguardarse en un lugar seguro y mantenerse informada únicamente a través de los canales de comunicación oficiales. Ante cualquier situación de riesgo, reportar inmediatamente al 9-1-1.