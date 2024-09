Mantienen disputa por la mesa directiva en el Congreso

La disputa por la mesa directiva del Congreso continúa y Movimiento Ciudadano insiste en que se tiene que cumplir con la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de darles la presidencia al ser reconocidos como la primera minoría.

Antes de esta petición la actual mesa directiva leyó un documento en donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) emitió una suspensión la cual mantenía a Lorena de la Garza del PRI como presidenta del Congreso.

La diputada Sandra Pámanes intentó hacer una aclaración sobre que el TSJ no es competente para desechar la decisión del TEPJF, sin embargo, fue interrumpida por Lorena de la Garza en varias ocasiones ya que aseguró que lo que Pámanes leía no era una moción de orden, por lo cual no se podía continuar.

Al finalizar la sesión, el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Flores, puntualizó que no dejarán de insistir en que se cambie la mesa directiva del Congreso, pero no frenarán las actividades.

“Esperemos que nuestros compañeros diputados cumplan con la ley que se vuelva a establecer la mesa directiva y mientras sigan entrando nosotros no vamos a detener el Congreso.

“Movimiento ciudadano está en contra de un Congreso frenado, pero es muy importante decir que no estamos a favor de que pisoteen las leyes nuestros compañeros del PRIAN”, dijo Flores.

Por su parte, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN dijo que la postura de Movimiento Ciudadano no es congruente, ya que durante la sesión de de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la nueva conformación fue votada por unanimidad, con MC incluido.

“Ellos estuvieron de acuerdo en la nueva conformación de la mesa directiva y luego salieron a decir que era mentira lo que se había visto en la junta y salieron a demandar en el Tribunal”, dijo De la Fuente.

Comentarios