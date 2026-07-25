Mantienen búsqueda de joven desaparecido en Monterrey

El adolescente fue visto por última vez en la colonia Los Cristales, en Monterrey. Sin embargo, familiares señalaron que previamente se encontraba en Santiago

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), mantiene activa la búsqueda de Jack Alexander Mendoza Rodríguez, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido desde el 22 de julio de 2026.

Fue visto por última vez en Monterrey

De acuerdo con la ficha oficial, el adolescente fue visto por última vez en la colonia Los Cristales, en Monterrey. Sin embargo, familiares señalaron que previamente se encontraba en un centro ubicado en el municipio de Santiago, del cual salió sin que desde entonces se tenga conocimiento de su paradero.

Jack Alexander Mendoza Rodríguez es de nacionalidad mexicana, mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tiene cabello castaño oscuro y crespo, ojos café oscuro, tez blanca, nariz cóncava y boca pequeña. Como señas particulares, la ficha indica que no refiere.

Solicitan apoyo para localizarlo

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización. Los reportes pueden realizarse al GEBI al teléfono 81 20 20 44 11 o a la Comisión Local de Búsqueda de Personas al 81 19 90 38 73.