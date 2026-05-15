Mantienen alerta en el CUFM con operativo y binomios caninos

El colegio ofrece recompensa la condonación de las últimas dos colegiaturas del ciclo escolar a quien proporcione información para identificar al responsable

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Tras aparecer una nueva pinta con amenazas en los baños del Centro Universitario Franco Mexicano (CUFM), este jueves se mantiene un fuerte operativo de seguridad en el plantel ubicado sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Residencial Galerías, ante la preocupación generada entre padres de familia y alumnos.

Desde temprana hora se desplegaron patrullas de la Policía de Monterrey para custodiar los accesos de la institución, además de la presencia de binomios caninos y personal de seguridad que realiza revisiones preventivas dentro del campus.

Aunque las clases no fueron suspendidas, la asistencia quedó a consideración de los padres de familia. Algunos alumnos sí acudieron al plantel y a su ingreso se implementó revisión de mochilas como parte de las medidas preventivas.

La institución ya había informado mediante un comunicado firmado por el director Alejandro Mayoral Saldaña que continuaría aplicando el “operativo mochila” de manera aleatoria hasta el final del ciclo escolar.

“Nuevamente realizaron una pinta en los baños de la escuela que se puede interpretar como una amenaza”, señaló el aviso enviado a padres de familia.

Además, el colegio ofreció como recompensa la condonación de las últimas dos colegiaturas del ciclo escolar a quien proporcione información que ayude a identificar al responsable de las amenazas, garantizando confidencialidad.

Las amenazas ocurren en medio de la alerta que se ha extendido en distintos planteles educativos del área metropolitana por publicaciones relacionadas con un supuesto reto viral difundido en redes sociales y TikTok, donde aparecen mensajes advirtiendo sobre posibles ataques en escuelas.

Mientras tanto, la vigilancia y la alerta continúan en el área estudiantil del CUM, donde autoridades y directivos mantienen coordinación preventiva para brindar seguridad a la comunidad educativa.