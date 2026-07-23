Mantienen abiertas líneas de investigación por feminicidio

El fiscal Javier Flores Saldívar señaló que las indagatorias siguen en curso y que, debido al sigilo de la investigación, no es posible revelar mayores detalles

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúan las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Cassandra Amairani Sepúlveda, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 17 de julio en una brecha de la colonia Montebello, en el municipio de Juárez.

Como parte de las diligencias, agentes ministeriales realizaron cateos en una quinta de la misma colonia para asegurar evidencia, entre ella equipos DVR de videovigilancia.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal general Javier Flores Saldívar señaló que las indagatorias siguen en curso y que, debido al sigilo de la carpeta de investigación, no es posible revelar mayores detalles.

“Se están realizando técnicas de investigación ahí para el efecto de esclarecer. Lo que se les puede comentar, por el sigilo de la carpeta, es el hecho de que se tienen varias líneas de investigación que se están agotando”, declaró.

Respecto al material asegurado durante los cateos, el fiscal confirmó que los dispositivos continúan siendo analizados por los peritos.

“Se están haciendo el análisis e insisto en el mismo tema de que hasta que se tengan los resultados de todo, se les dará la información correspondiente”, agregó.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el crimen y determinar la posible participación de personas relacionadas con el caso.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas por este feminicidio.