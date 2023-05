Mantiene en pie y con orgullo su talabartería

Don José reconoce que el oficio de talabartero está desapareciendo, pero planea seguir adelante con su negocio ofreciendo su trabajo

Por: Brian Jiménez

Mayo 04, 2023, 11:22

Cuando parecía que los talabarteros habían desaparecido, en un punto escondido de la colonia Independencia en Monterrey, nos encontramos con don José Ramos.

Este hombre está consciente de que su oficio está desapareciendo, pero planea seguir adelante.

“No lo estoy diciendo yo, muchas personas lo están diciendo que ya la talabartería se está acabando, ya muchos lo están haciendo de hule, pero como yo les digo: Mientras que las vacas se hagan pa’ seguir sacando cuero, le damos”, expresó.

Tan es así, que “El Gitano” como lo conocen, hace de todo.

“Aquí puro de piel, todo lo que pidan; artesanías, los escudos, para los albañiles, billeteras, cinturones, para los galleros, según lo que me encarguen”, comentó.

Asegura que antes se ganaba bien en el oficio, pero ahora, las cosas han cambiado.

“”Ya ahorita en este tiempo ya no es igual, porque dices me voy a ir a poner a jalar; eso era antes, ahora que me van a dar”, mencionó.

También, dice que la tradición se ha perdido.

“Muchos ya se están acabando, otros si ya fallecieron y ya no quisieron seguir sus familiares en lo mismo pues ya cada quien”

Él, aprendió de su abuelo en los años 50 y asegura que seguirá viviendo de su pequeña talabartería hasta el fin de sus días.