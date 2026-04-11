Mantiene División Ambiental combate a camiones contaminantes

En un esfuerzo continuo por blindar la calidad del aire en la zona metropolitana, la Nueva División Ambiental, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) y la Secretaría de Medio Ambiente, intensificó sus operativos de inspección y vigilancia, logrando la detección y sanción de unidades contaminantes.
Vigilancia permanente por la salud pública
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano, enfatizó que estas inspecciones no son casos aislados, sino parte de una estrategia integral para mitigar el impacto de las fuentes móviles en el entorno.
“Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que la Nueva División Ambiental mantiene para detectar y sancionar fuentes móviles que afectan la calidad del aire, contribuyendo a la protección de la salud de la población y al cumplimiento de la normatividad ambiental”, puntualizó el funcionario.