Mantendrán operativo de seguridad hasta el 19 de julio

Monterrey ya cumplió su rol como sede con los cuatro partidos del Mundial 2026, pero el operativo especial de seguridad continuará hasta el 19 de julio

Aunque Monterrey ya concluyó su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras la realización de los cuatro partidos programados en la ciudad, las autoridades estatales mantendrán el operativo especial de seguridad hasta el próximo 19 de julio, fecha en que finalizarán las actividades del Fan Fest con la presentación del cantante regional mexicano Carín León.

Así lo informó el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, quien destacó que la coordinación entre las distintas dependencias ha permitido que los eventos relacionados con la justa deportiva se desarrollen sin incidentes mayores.

“El nivel de intensidad o de riesgo ahorita lo podemos considerar bajo en las actividades restantes; sin embargo, continuaremos sesionando y trabajando hasta el cierre del 19 de julio, cuando se realice la final y el concierto masivo”, explicó el funcionario.

Escamilla Vargas aseguró además que la estrategia impulsada por el gobernador Samuel García para ampliar las sedes de transmisión del partido entre México e Inglaterra fue fundamental para evitar concentraciones excesivas de personas en un solo punto.

De acuerdo con el secretario, municipios como El Carmen, Ciénega de Flores, Pesquería, Cadereyta Jiménez, Santiago, Monterrey y San Pedro Garza García registraron una asistencia conjunta cercana a las 120 mil personas durante la transmisión del encuentro.

El mando policiaco señaló que la dispersión de asistentes en distintos espacios permitió mantener el orden y garantizar la seguridad de los aficionados.