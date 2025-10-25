Mantendrá Fuerza Civil presencia en zona del Topo Chico

Durante la madrugada y mañana de ayer jueves se registraron enfrentamientos entre policías y civiles armados, en las colonias Lomas del Topo Chico y CROC

La presencia de elementos de Fuerza Civil se mantendrá de manera permanente en las faldas del cerro del Topo Chico, tras el enfrentamiento registrado entre policías y civiles armados durante la madrugada y mañana del jueves, en las colonias Lomas del Topo Chico y CROC, al norponiente de Monterrey.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, quien aseguró que el operativo no se limitará a esa zona, sino que se replicará en toda el área metropolitana.

“La presencia en esa zona será permanente, no solamente en esa zona sino el operativo tiene que ver con todo el área metropolitana y seguiremos actuando donde sea necesario”, señaló Escamilla al término de la reunión de seguridad realizada en el Palacio de Gobierno.

Por su parte, las dos personas detenidas tras los enfrentamientos, resultado de las labores tácticas desplegadas por las autoridades, fueron identificados como Jorge “N”, de 22 años, y un menor de 15 años, quienes estarían relacionados con los hechos violentos registrados desde la madrugada.

“Los responsables ya fueron detenidos, los dos responsables que se encuentran a disposición de las autoridades. Por el momento se ha determinado que ellos fueron los que participaron”, afirmó el secretario de Seguridad.

Respecto al oficial lesionado durante el primer enfrentamiento, Escamilla confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

“En cuanto a la lesión que sufrió el compañero, comentar que afortunadamente no puso en peligro su vida; fue dado de alta en el mismo momento en que recibió las atenciones médicas”, detalló.