Maniobras por accidente se prolongan más de seis horas

Un accidente, registrado desde las dos de la tarde del jueves, provocó afectaciones prolongadas en la autopista Aeropuerto, a la altura del kilómetro cero. Personal de la Red Estatal de Autopistas confirmó que desde el inicio de las maniobras fue necesario mantener bloqueado un carril para el retiro de un tractocamión implicado en el percance a la altura del puente Ruiz Cortines

Las labores se prolongaron durante horas debido a la complejidad para mover la pesada unidad, lo que mantuvo presencia constante de equipos de grúa en la zona. Se reportó que la circulación nunca quedó totalmente interrumpida durante la tarde.

Sin embargo, al filo de las ocho cincuenta de la noche las maniobras llegaron a un punto crítico, lo que obligó al cierre momentáneo de los tres carriles por alrededor de quince minutos. Trascendió que esta suspensión total fue necesaria para asegurar la extracción del tracto sin riesgos para los automovilistas.

Pese al cierre temporal, se reportó que la situación fue resuelta sin mayores complicaciones y que la circulación volvió a fluir minutos después, permitiendo que los trabajos continuaran de forma controlada hasta liberar por completo el área afectada.