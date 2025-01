Manifestantes anti ajuste tarifario llegaron en camiones privados

Por segundo día consecutivo se registró una protesta en el centro de Monterrey contra del ajuste tarifario del transporte público. En esta ocasión los participantes acudieron a bordo de camiones privados, los cuales rentaron y fueron custodiados por Tránsito de Monterrey, además, sus pancartas de protesta eran fotocopias con las mismas frases.

La movilización se registró al filo de las 16:00 horas de este martes 7 de enero, cuando 15 camiones de Konect Online, una empresa que presta el servicio de transportación privada con un costo mínimo por unidad de entre $2,700 y $3,000 pesos, arribaron a los bajos de la Macroplaza de Monterrey.

Las unidades se estacionaron sobre las calles Zaragoza y Zuazua, a la altura de Juan Ignacio Ramón, de donde descendieron las personas que participaron en la manifestación y caminaron a un costado de los mismos autobuses estacionados hacia la Explanada de los Héroes frente al Palacio del Gobierno, en donde lanzaron consignas y mostraron sus pancartas.

Los manifestantes portaban fotocopias como pancartas, en las que se leían las mismas frases: "Queremos movilidad y no aumentos", "Estoy hasta la madre", "Jefe, no fui a trabajar, no me dejaron pagar en efectivo, ni subir al camión" y "A mí no me consultaron el aumento".

Entrevistada por El Horizonte, una mujer de nombre María de la Luz Vázquez Hernández, quien participaba en la protesta, reveló que, en efecto, ella y las demás personas quienes participaban en la protesta respondieron a una convocatoria, en la que los organizadores de las mismas rentaron camiones privados para trasladar a las personas que accedieron a la manifestación.

"En un camión, en un camión especial (llegué hasta acá), vengo con más personas, con todas estas personas, venimos en conjunto", dijo María de la Luz Vázquez Hernández, quien reconoció que el camión en cuestión "fue rentado, pero todos llegamos al punto de reunión en camión urbano".

Maribel Flores, vecina de la colonia Plutarco Elías Calles, ubicada al norte de Monterrey, explicó que, al menos en su caso, ella y cada una de sus vecinas que participaron en la protesta pagaron $70 pesos por el servicio del camión privado, pero no ofreció información acerca de quién realizó el contrato del servicio con la empresa Konect Online.

"Yo me apunté con los de la colonia porque iban a venir para acá, entonces yo quería venir a dar mi opinión, a apoyar a la gente que no pudo venir, porque yo uso el carro a veces y a veces uso el transporte", dijo Maribel. "Nosotras, las vecinas de la colonia Plutarco Elías Calles, nos vinimos, pagamos el camión; yo nada más pagué $70 pesos para venir para acá, ida y vuelta, y ya me voy porque tengo frío, pero es mentira que venimos de acarreadas, que nos dieron tamales, no sé de dónde salió eso", agregó mientras aguardaba junto al camión que la trasladó para regresar al punto de reunión.

Horas antes, a través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló tener conocimiento de que el gobierno priísta de Apodaca trasladaría a cientos de personas a la manifestación para hacerla ver numerosa.





