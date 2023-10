Mando de Hidalgo asesinado no pasó prueba de confianza

Lucio Juárez Lara no estaba dado de alta ante las autoridades de Nuevo León para ocupar el cargo de secretario de Seguridad en el municipio de Hidalgo

El encargado de la policía municipal de Hidalgo, Lucio Juárez Lara, que fue asesinado ayer jueves y que tenía dos días en el cargo, reprobó los exámenes de calidad y confianza que presentó en Nuevo León en el año 2014, en Nuevo León para ostentar un cargo policial.

Sin embargo, aunque años después volvió a aplicar en otro estado de la República y presumiblemente acreditó la prueba, pero el estado no tiene certeza de ello, aseguró el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.

Y de ser así, este tendría validez pues las pruebas son homologadas, pero sostuvo que en caso de que el resultado sea negativo, habrá sanciones para la alcaldía pues incurrirían en un delito.

"Me informaron el día de ayer que aquí presentó en Nuevo León los exámenes de control de confianza en 2014 y el resultado era "no aprobado", hay una sanción es probable, no lo podemos descartar, hay ocasiones en que alguien reprueba un examen de control de confianza, al parecer tenía un examen aprobatorio y vigente en el estado de Sonora, de ser así, ese examen tendría validez en cualquier parte de la república", expresó.

Asimismo, aseguró que la Secretaría de Seguridad no fue notificada del nombramiento de Juárez Lara como encargado de la corporación, sin embargo, agregó que no se minimiza el crimen.

"Aquí no lo teníamos dado de alta en la licencia oficial colectiva 109 que administra el estado a través de la Secretaría a mi cargo, entonces no se trata de un secretario, lo cual no minimiza el hecho", aseveró.

Palacios Pámanes dijo que para el nombramiento de un jefe policiaco, se debe seguir un proceso para dotar de seguridad al titular y sus elementos, además de las instalaciones de la corporación y exista un registro.

"No fue el caso, primero se debió haber dotado de estos elementos; segundo, se debió haber informado a la Secretaría a mi cargo; tercero, se debió de tener certeza de que existían todos los documentos para poder hacer ese nombramiento", aseveró.

Respecto al crimen, el funcionario reveló que fue un ataque directo, además de que ya se tenía el móvil de los hechos y otras particularidades que prefirió reservarse para no entorpecer la investigación.

"Hay un móvil, tema del crimen organizado que no puedo revelar en este momento", expuso.

En tanto, el secretario sostuvo que la presencia de Fuerza Civil se incrementó en Hidalgo y no descartan tomar dicha corporación, aunque esto sea un problema porque reduce elementos para atender delitos de alto impacto.

Y respecto a los detenidos que reportó el estado en el municipio de Hidalgo el día de ayer, dijo que hasta ahora las líneas de investigación no apuntan a que estén involucrados.

