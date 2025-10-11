Mandará NL equipo de rescate de PC por inundaciones de Veracruz

El gobierno de Nuevo León enviará personal y equipo de rescate a Veracruz para apoyar a los damnificados por el desbordamiento de los ríos Tecolutla y Cazones.

Para auxiliar a los damnificados por el desbordamiento de los ríos Tecolutla y Cazones, al norte de Veracruz, el gobierno de Nuevo León enviará equipo de rescate y personal especializado.

Entre los vehículos que se enviarán, según anunció el estado, se encuentra el helicóptero de Protección Civil estatal.

El gobernador, Samuel García, anunció el envío del equipo en sus redes sociales y luego lo formalizó con un comunicado.

García dijo que conoce los poblados afectados y que, así como se apoyó a Texas, en julio pasado, también se hará lo mismo con Veracruz.

“Acabo de pedir a Protección Civil ir a apoyar a Veracruz, sobre todo, Poza Rica y Tuxpan, pueblos que conozco y me da preocupación lo que está pasando; se están desbordando ríos, hay comunidades afectadas y sigue lloviendo. “Afortunadamente, en Nuevo León vamos en saldo blanco y ya, las lluvias fuertes ya pasaron, va a seguir habiendo lluvias hoy y mañana, pero tranquilas. “He pedido que todo el equipo: Jet Skies, lanchas, así como mandamos a Texas, que todo ese equipo especial se vaya para Poza Rica y para Tuxpan y apoyar a nuestros hermanos”, señaló.

El equipo que partirá este viernes está compuesto por 20 personas de primera respuesta y staff, así como dos pilotos.

También se enviará, aparte del helicóptero, dos camionetas pick up, dos lanchas, dos motos acuáticas, una unidad Jimny, así como material de curación y víveres.