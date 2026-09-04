Malos olores provienen de refinería de Cadereyta: Samuel García

Este jueves se reunirá con autoridades de Pemex, Semarnat y ASEA para determinar qué proceso generó las emisiones y cómo serán corregidas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que existen indicios de que los malos olores registrados días atrás en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey provienen de emisiones trasladadas por los vientos desde la refinería de Cadereyta.

El mandatario estatal explicó que, tras detectar los reportes ciudadanos, su gobierno realizó un análisis para determinar el origen de los olores y evitar atribuirlos de manera apresurada a una sola fuente.

“En cuanto detectamos estos olores, hicimos un estudio muy exhaustivo en la ciudad de Monterrey. Estábamos en épocas de canícula, entradas de humedad, variaciones meteorológicas, y no quisimos ser simplistas”, señaló.

Después de ese análisis, dijo, surgieron indicios de que las emisiones fueron transportadas por el viento desde Cadereyta, donde se encuentra la refinería de Petróleos Mexicanos.

Atención, Nuevo León.



Te comparto qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para solucionar el problema de los malos olores en el área metropolitana de Monterrey: pic.twitter.com/cQnEhAiAOA — Samuel García (@samuel_garcias) September 3, 2026 Pemex deberá explicar qué provocó las emisiones García informó que este jueves sostendrá una reunión con autoridades federales para revisar a fondo el origen de los olores y conocer qué medidas se tomarán para evitar que vuelvan a presentarse. A las 11:00 horas está prevista la reunión con personal de Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). “Vamos a investigar a profundidad qué proceso de la refinería generó estos olores y, lo más importante, cómo nos van a asegurar que se van a corregir”, afirmó. Además, dijo que solicitó una explicación después de comunicarse con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Medio Ambiente y el director de Pemex. “Si estuviera en mis manos, ya hubiera clausurado” Aunque sostuvo que el problema debe atenderse con firmeza, García reconoció que el gobierno estatal no tiene facultades para clausurar o sancionar a la refinería. “Si estuviera en mis manos, yo ya hubiera clausurado, pero no es competencia estatal, ni siquiera tengo facultades para sancionar a la refinería”, expresó. Ante esta limitación, señaló que la administración estatal recurrirá al diálogo y a la exigencia de respuestas ante las autoridades federales responsables de la operación y vigilancia de la instalación. “No hay más que voluntad, diálogo y pedir mucho respeto por el medio ambiente de Nuevo León y espero que hoy las respuestas sean en ese sentido”, añadió. Insistió en que el tema de las competencias no será un argumento para dejar de actuar. “Vamos a ser duros y enérgicos y exigir respuestas concretas y que nunca más aparezcan estos olores en los municipios de Nuevo León”, sostuvo. También destacó las acciones ambientales que sí están dentro de las atribuciones de su administración. Recordó que su gobierno creó la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Calidad del Aire y la División Ambiental, desde donde se han realizado operativos y medidas contra empresas. Tan solo durante agosto, informó, fueron suspendidas 25 empresas. Además, se retiraron más de 86 kilos de basura y se intervinieron 543 puntos relacionados con limpieza y retiro de escombro. Agregó que este año se registra el menor número de incendios de las últimas dos décadas, y aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones para mejorar las condiciones ambientales. “Este tema de competencias no es ni será excusa”, afirmó. Sobre los malos olores, sostuvo que, aunque resultaron desagradables para la población, los estudios realizados indican que no son tóxicos ni provocan enfermedades.