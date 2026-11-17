De acuerdo con estudios e investigaciones de la organización Quinto Elemento Lab, Ternium es una de las empresas que más contamina el medio ambiente

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Una vez más, la siderúrgica Ternium fue escenario de una situación de riesgo tanto para la población como para el medio ambiente, luego de que una de sus naves se incendiara el pasado jueves.

El siniestro se registró al interior de la planta que se ubica entre las avenidas Universidad y Los Ángeles, en el municipio de San Nicolás.

Aunque el fuego fue controlado por los cuerpos de auxilio y no se reportaron personas lesionadas, el incidente volvió a colocar a la compañía en la mira por el peligro que representa su operación en plena área metropolitana de Monterrey.

Vecinos y trabajadores del sector, quienes pidieron el anonimato por temor a ser retirados por el municipio, señalaron que el olor a azufre y metales pesados se intensificó durante el fin de semana, aunque aseguraron que es una situación que perciben a diario a menor escala.

“Si huele fuerte; el viernes sobre todo olía raro, como a orines de gato o azufre, y se veía como una neblina densa en toda la zona”, señaló un ciudadano.

Sin embargo, los olores no son la principal preocupación para los habitantes del sector, sino la posibilidad de que ocurra un accidente de mayor magnitud.

“Imagínese un incendio mayor, nos quema todo, casas, puestos, negocios”, expresó el entrevistado.

Algunos vecinos señalaron que, ante el evidente peligro para la ciudad y el entorno ecológico, las autoridades federales y estatales ya deberían considerar la reubicación de la planta.

Antecedentes de contaminación de Ternium en Nuevo León

Esta no es la primera vez que Ternium enfrenta cuestionamientos por daños al medio ambiente.

El 17 de abril de 2025, la empresa contaminó el arroyo La Talaverna tras un derrame masivo de sustancias químicas proveniente de su planta Churubusco, ubicada entre los límites de Monterrey y San Nicolás.

De acuerdo con el reporte oficial, se liberaron aproximadamente 405 mil litros de químicos tóxicos que tiñeron el agua de un color naranja intenso y provocaron la muerte de fauna silvestre y doméstica.

En esa ocasión la compañía recibió una multa de 80 millones de pesos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, en abril de 2026 se pidió información vía transparencia sobre si ya se había hecho el pago y la respuesta fue que hasta en ese entonces no había entrado el recurso a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.

De acuerdo con estudios e investigaciones de la organización Quinto Elemento Lab, Ternium es una de las empresas que más contamina el medio ambiente del área metropolitana de Monterrey.

Profepa inspecciona la planta tras el incendio

Respecto al incendio del pasado jueves, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a la zona para realizar una inspección del sitio del incendio, pero hasta el momento no ha hecho un pronunciamiento público sobre lo sucedido y si habrá un tipo de sanción.