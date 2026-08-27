Maleza y el descuido son el rostro de varias escuelas

Previo al regreso a clases, algunos planteles de la zona metropolitana de Monterrey lucen basura y maleza alrededor de las instalaciones.

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Faltando escasos días para el regreso a clases, varios planteles de educación básica lucen descuidados, con basura, maleza y hasta riesgos o de plano trampas mortales para los menores de edad.

La escuela primaria Abel José Ayala, en la calle Manuel Gómez Pedraza, en la colonia Industrial, en Monterrey

En la banqueta, hasta trampas mortales hay para las niñas y niños.

Esta es la primaria Rafael Ramírez Vázquez, en la calle Justo Corro, en la colonia 10 de Marzo, también en esta ciudad capital

La banqueta, que da acceso al plantel, parece un relleno sanitario de Simeprode, de tanta basura.

Hay restos de muebles, maderas, todo tipo de triques y desechos de comida.

Tal parece que algún carretonero se quiso ahorrar el pago por depositar la basura en la planta de transferencia y mejor la dejó afuera del el plantel.

Y la escuela Presidente Calles luce más que descuidada.. ni siquiera porque es uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la educación en Nuevo León, lo cuidan.

Está sobre la avenida Madero, al poniente, a la altura de la calle Serafín Peña, en el centro regio.

Hay una trampa o registro abierto en su interior: un niño puede caer ahí.

La maleza y el descuido son su rostro.

Y así retornarán los menores a las clases, este 31 de agosto.