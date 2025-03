Mala calidad del aire en Monterrey por incendios y clima

La Secretaría de Medio Ambiente informó que la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey se ha visto seriamente afectada debido a los incendios activos en la región, sumados a las condiciones meteorológicas adversas.

Según el comunicado oficial, siete de las quince estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) reportan niveles de contaminación elevados.

Los fuertes vientos, que superan los 20 km/h, las altas temperaturas y la baja humedad han contribuido a que el humo y las partículas contaminantes se dispersen por la ciudad, generando un ambiente nocivo para la salud.

Ante esta situación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para la población, con el objetivo de minimizar riesgos y evitar más incendios.

- Evitar encender fogatas.

- No quemar basura.

- No arrojar colillas de cigarro.

- Evitar tirar botellas de vidrio, que pueden provocar incendios con el reflejo del sol.

- No exponerse al humo de los incendios para prevenir problemas respiratorios.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier incendio al número de emergencias 911.

