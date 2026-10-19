Magic Color Run en Santiago reúne a 1,600 corredores en Santiago

La carrera recaudó fondos para el programa Prepa Segura, que otorga becas del 100% a estudiantes del municipio, y se sumó a las actividades del Mes Rosa

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Con boletos agotados y la participación de más de mil 600 corredores, Santiago celebró la novena edición de la Magic Color Run 2026, una carrera con causa que recauda fondos para el programa de becas “Prepa Segura”, mediante el cual se ha beneficiado a más de mil 500 estudiantes del municipio.

El evento, realizado el domingo 18 de octubre, reunió a familias de Santiago y visitantes en una jornada de actividad física, diversión y convivencia. Previo al arranque, el Alcalde David de la Peña Marroquín, acompañado de su esposa, Olga Amalia Villalón Toba, y sus hijos, David y Pablo, expresó su entusiasmo por la respuesta de los participantes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Edil destacó que la carrera permite apoyar a jóvenes para que accedan a becas del 100 por ciento en preparatorias del municipio. También agradeció a los corredores y empresarios patrocinadores que hicieron posible esta edición.

Magic Color Run recorre cinco kilómetros en Santiago

La carrera tuvo como punto de salida la Plaza El Cercado y concluyó en la Plaza Ocampo, luego de un recorrido de cinco kilómetros. Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron de los tradicionales polvos de colores y del ritmo de una batucada que animó a los corredores.

La novena edición de la Magic Color Run también promovió la actividad física y la convivencia familiar, en un ambiente de alegría y participación ciudadana que reunió a personas de distintas edades.

La carrera se suma al Mes Rosa

Además de su objetivo de apoyar la educación de jóvenes santiaguenses, la carrera se realizó en el marco del Mes Rosa, como muestra de solidaridad y homenaje a las personas que enfrentan el cáncer de mama, así como para sumarse a las acciones de concientización sobre esta causa.