Madrugan cientos de regiomontanos por vacuna contra el sarampión

El centro de salud, ubicado en la colonia Nueva Morelos, registró desde temprana hora fila de ciudadanos del poniente de la ciudad esperando para vacunarse

Ante la alerta sanitaria vigente en todo el país por el aumento de casos de sarampión, cientos de ciudadanos madrugaron este viernes para acudir a los módulos de vacunación en el área metropolitana de Monterrey.

Desde temprana hora, los regiomontanos comenzaron a revisar sus cartillas de vacunación para confirmar si contaban con el biológico o, en su caso, reforzar su esquema y fortalecer su sistema inmunológico.

Esta respuesta ciudadana se da luego del incremento de casos registrados en los últimos días a nivel nacional.

Como parte de las acciones preventivas, el sector salud del estado de Nuevo León implementó diversas campañas de vacunación en distintos puntos de la zona metropolitana.

Uno de ellos es el centro de salud ubicado en la colonia Nueva Morelos, donde la aplicación de vacunas inició a las 8:15 de la mañana, pese a que desde antes ya se encontraban ciudadanos del poniente de la ciudad esperando su turno.

Este centro de salud se localiza sobre la avenida Fidel Velázquez, metros antes de su cruce con la avenida Abraham Lincoln, y ofrece no solo la vacuna contra el sarampión, sino también biológicos contra neumococo, influenza, tétanos, entre otros.

Las autoridades sanitarias prevén que la afluencia incremente a lo largo de la mañana, ya que la campaña está dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de reforzar la protección de la población y prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.