Madres protestan por dos meses sin luz en primaria de Juárez

Madres protestaron porque una primaria de Juárez lleva dos meses sin luz, situación que afecta las condiciones en que estudian sus hijos.

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Madres de familia se manifestaron a las afueras de la escuela primaria Agapito Salinas Benavides, ubicada en la colonia Hacienda San José, en el municipio de Juárez, para denunciar que el plantel lleva dos meses sin energía eléctrica, debido a que una subestación permanece sin conectarse.

Las inconformes señalaron que esta situación afecta las condiciones en las que sus hijos reciben clases, pues los alumnos deben acudir diariamente a las instalaciones y enfrentar las inclemencias del clima sin contar con este servicio básico.

El problema se originó por la falta de conexión de una subestación eléctrica, situación que ha mantenido a la escuela sin suministro durante aproximadamente dos meses, sin que hasta el momento se haya resuelto.

Ante la falta de una solución, ya se envió un oficio para solicitar la intervención de las instancias correspondientes; sin embargo, las madres de familia aseguran que no han recibido una respuesta favorable para atender la problemática.

Por ello, decidieron manifestarse en el exterior del plantel, con la intención de visibilizar las condiciones en las que estudian los menores y solicitar que se agilicen los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

Mientras tanto, la comunidad escolar continúa a la espera de una respuesta que permita conectar la subestación y garantizar que los estudiantes puedan realizar sus actividades educativas en condiciones adecuadas.