Madre se despide de su hija fallecida tras caer en coladera

La comunidad en Montemorelos se encuentra consternada por el fallecimiento de una pequeña niña de 4 años que cayó al fondo de una alcantarilla.

Para localizarla, personal de rescate requirió de maquinaria pesada para tratar de encontrarla.

Tras 30 minutos de búsqueda, fue localizado el cuerpo de la menor Karla Josefina, de cuatro años de edad dentro del ducto de desagüe.

Destrozada por la pérdida de su hija, la madre de la pequeña identificada como Georgina Martínez Ruiz . se despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

"Cómo puedo asimilar esto miamor, aún no se cómo ya que dejaste echo puré mi corazón y solo estar de pie por tus hermanos es lo que me da fuerza, pero creeme mi amor que me dueles un montón", escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

La publicación estaba acompañada de una fotografía de la pequeña Karla con un cielo de fondo, y un moño negro de luto.

"En estos momentos solo los abrazos de tu papi y hermanitos me consuelan porque no paro de llorar por tu ausencia", finalizó.

La mujer agradeció a las personas las palabras de consuelo, así como a quienes ayudaron el día de ayer para poder rescatar a su hija.

De acuerdo a los primeros reportes, la pequeña Karla Josefina se encontraba con su familia cerca del río Pilón.

Mientras jugaba a su alrededor, cayó por la alcantarilla sin que nada pudieran hacer.

Como sus padres no la localizaron, solicitaron la ayuda del personal de rescate, que utilizó maquinaria pesada para tratar de localizarla, lamentablemente, la encontraron sin vida.

