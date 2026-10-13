Madre pide ayuda al 911 para alimentar a sus hijas y recibe apoyo

Elementos de la Policía de Protección a la Mujer de Guadalupe auxiliaron a la mujer con una despensa y dinero en efectivo para intentar aliviar su situación

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La preocupación de no contar con suficientes alimentos para su familia llevó a Ana Laura, de 35 años, a solicitar ayuda a través del 911, sin imaginar que su llamado movilizaría a elementos de la Policía de Protección a la Mujer de Guadalupe.

Las oficiales acudieron al domicilio de la mujer, ubicado en la colonia Infonavit Benito Juárez, donde conocieron la situación económica que enfrentaba mientras buscaba empleo.

Durante la entrevista, Ana Laura explicó las dificultades que atravesaba para cubrir las necesidades básicas de su hogar, particularmente para conseguir alimentos para sus hijas y su madre, una adulta mayor.

Ante esta situación, las policías le brindaron apoyo inmediato mediante la entrega de una despensa y 500 pesos en efectivo, con el propósito de contribuir a cubrir las necesidades más urgentes de su familia.

Además, las autoridades le informaron que su caso sería canalizado a la instancia correspondiente, a fin de que pueda recibir orientación y acceder a otros apoyos de acuerdo con su situación.