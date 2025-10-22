Madre entrega a su hija por accidente fatal en Montemorelos

Será un agente quien determine la situación jurídica de la jovencita de 16 años en el centro de orientaciones y denuncia de la Fiscalía.

Una madre de familia presentó a su hija ante las autoridades para que responda por su participación en el accidente vial en donde un motociclista perdió la vida en Montemorelos.

Según fuentes cercanas a la investigación, la propia madre fue quien decidió presentar a su hija ante las autoridades de la Fiscalía.

Será un agente quien determine la situación jurídica de la jovencita de 16 años en el centro de orientaciones y denuncia de la Fiscalía.

El día de ayer fue localizada abandonada en la colonia Morelos II la camioneta Mazda en color gris Oxford que presuntamente participó en el percance vial, no tenía placas y presentaba daños en la parte frontal.

El percance vial se registró este domingo cuando la víctima identificada como Rodrigo Jesús Torres Delgado, de 18 años, habitante de la colonia Bugambilias, salía de su trabajo y se dirigía sobre la avenida Simón Bolívar que es de vía libre a su casa. La conductora que presuntamente no hizo alto total en la calle Abasolo, aunque cabe señalar que en el lugar no hay semáforo ni señalización.

Cabe señalar que en un hecho distinto, un motociclista también perdió la vida en este mismo cruce.