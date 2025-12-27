Madre e hijo van a prisión en vísperas de Año Nuevo por drogas

Una mujer y su hijo de 17 años de edad salían de un domicilio cuando se les cayó una bolsa con hierba verde con las características de la mariguana

Una mujer y su hijo fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente tener en su poder una caja con cuatro bolsas con hierba verde similar a la mariguana, en la colonia Nueva Madero.

La captura de Sanjuana D., de 42 años y Sergio, de 17 años de edad, se registró a las 17:10 horas en Luis G. Urbina y 23 de abril.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a una mujer y un hombre quienes cargaban una caja de cartón e iban saliendo de una casa deshabitada.

Repentinamente los uniformados municipales observan que se les cae una bolsa, que en su interior contiene hierba verde con las características de la mariguana.

De inmediato detienen la marcha de la patrulla y al descender, proceden a marcarles el alto e inspeccionar el contenido de la caja.

Al revisarlos, encuentran cuatro bolsas emplayadas con el mismo contenido, por lo que ambos son detenidos.

Se informó que en el interior de la vivienda se observan más cajas de cartón, que se presume también tienen de la misma droga.

Los uniformados municipales pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes, por lo que acordonaron la zona mientras llega la orden de cateo.

La mujer y su hijo fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.