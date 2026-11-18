Contaron que la madre de familia se encontraba en el domicilio que fue atacado a balazos y en la casa, estaba también una amiga de la familia.

En ataque a balazos contra un domicilio en Galeana donde murieron tres integrantes de una familia procedentes de Ramos Arizpe, la madre y su menor hijo lograron ponerse a salvo cuando los ayudaron a escapar.

Ataque en vivienda deja tres integrantes de una familia sin vida

Durante las primeras horas de la madrugada de este inicio de semana, hombres armados irrumpieron y atacaron a balazos en una vivienda en el ejido llamado Boca de Refugio en Galeana.

En el lugar perdió la vida José Raúl Alejandro, de 35 años de edad, padre de familia, su hijo Josué, de 17 años de edad; y Diana Monserrat, la pequeña niña de 7 años.

De acuerdo a testigos y fuentes policiacas ligadas a las investigaciones, contaron que la madre de familia se encontraba en el domicilio que fue atacado a balazos y en la casa, estaba también una amiga de la familia.

Una amiga ayudó a la madre y su hijo a escapar

Cuando los hombres armados comenzaron a atacarlos a balazos, la amiga ayudó a que escaparan la mamá y Raúl, de 13 años de edad, menor, quien aun y con las heridas en sus piernas escapó corriendo por la parte trasera de la casa.

Entre el monte y brechas, rápidamente comenzaron a correr para escapar del grupo armado.

Fueron varios los kilómetros que corrieron, alejándose de los hombres armados que estaban atacando el domicilio.

Cuando ya estaban a salvo, solicitaron ayuda con sus conocidos y, posteriormente, el testimonio de cómo lograron escapar del grupo armado, lo declararon ante las autoridades de la Fiscalía.

Los agentes ministeriales continúan averiguando el móvil del ataque.