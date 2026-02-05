Madre e hija pelean contra mujer en CEU Veterinaria de Guadalupe

Presuntamente el altercado ocurrió la mañana de este lunes sorprendiendo a estudiantes y personal que se encontraban en el lugar.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que presuntamente dos estudiantes del Centro de Estudios Universitarios (CEU), y una madre de familia se agarran a golpes al interior de las instalaciones del campus de Veterinaria en Guadalupe.

De acuerdo con información extraoficial, el altercado ocurrió la mañana de este lunes 3 de febrero, alrededor de las 10:30 horas, sorprendiendo a estudiantes y personal que se encontraban en el lugar.

Trascendió que el conflicto podría estar relacionado con un asunto de índole sentimental, en el que presuntamente existe un tercero en discordia, situación que habría detonado la confrontación física. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por las involucradas ni por la institución educativa.

En las imágenes se observa un intercambio de agresiones entre al menos tres mujeres; una de ellas sería madre de una de las involucradas. No se descarta que una de las mujeres se tratara de una trabajadora de la institución.

En el video se puede ver que dos estudiantes se jalan del cabello en el suelo, mientras que la mujer de mayor edad somete a la joven de blusa blanca en el suelo.

"Con mi hija no, con mi hija no, con mi hija no", se escucha decir en repetidas ocasiones a la madre de una de ellas.

Aunque hubo varias personas que intentaron detener la pelea, un hombre de playera blanca, bermuda y gorra negra (presuntamente padre de familia) se interpuso para que nadie interviniera, dejando el conflicto entre las mujeres, ya que tampoco las separó.

Finalmente, una persona logró separar a la joven de blusa negra, pero la madre de esta última continuó agrediendo a la otra mujer que sangraba del rostro hasta que finalmente fueron separadas.

Las imágenes generaron indignación y preocupación entre padres de familia, quienes cuestionaron las medidas de seguridad dentro del plantel.

Hasta ahora, el CEU Veterinaria no ha emitido un posicionamiento oficial, ni se ha informado si habrá sanciones contra las estudiantes involucradas.