Madre denuncia presunta sustracción de sus hijos en García

Madre de familia en García, Nuevo León, denuncia que sus hijos fueron presuntamente sustraídos por su padre de la guardería sin su consentimiento

Una madre de familia se encuentra desesperada para localizar a sus dos hijos menores de edad, quienes presuntamente fueron sustraídos por su propio padre sin su consentimiento, en el municipio de García.

La mujer, identificada como Deyanira Leal, informó que los hechos ocurrieron el miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 09:30 horas, cuando el padre de los menores se los llevó de una guardería ubicada en dicho municipio.

Desde ese momento, la madre asegura que el hombre no le ha permitido ver a los niños ni le ha proporcionado información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación por la integridad de ambos.

Los menores desaparecieron el 7 de enero en García

En entrevista para INFO7, la madre aseguró que el pasado 7 de enero, el padre de los menores acudió a la guardería a las 9:30 horas, horario inusual, a recogerlos y desde entonces ya no sabe nada de ellos.

Cuando ella fue a recogerlos y la directora de la guardería le informó de lo sucedido, le marcó por teléfono al papá de los menores, pero no le contestó.

Explicó que el hombre sólo le respondió por mensaje, pero evadiendo las respuestas sobre el paradero de los infantes.

Los niños llamados Christopher e Israel, tienen tres años de edad y nueve meses, este último aún en etapa de lactancia materna, situación que incrementa la urgencia de su pronta localización.

Debido a la corta edad de los menores, se teme por su bienestar físico y emocional, especialmente por la separación prolongada de la madre en el caso del bebé.

Teme por la vida de sus hijos

La mamá advirtió que teme por la vida y la salud emocional de sus hijos, uno de ellos en etapa de lactancia.

Aseguró que con ambos ella tiene un fuerte apego.

"Todos los días me he estado extrayendo la leche para mi bebé… no me voy a rendir”, afirmó.

"Se está poniendo en riesgo su integridad física y emocional”, sentenció.

Madre presenta denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León

Deyanira Leal confirmó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la cual quedó registrada bajo la carpeta de investigación 002405/2026.

A través de redes sociales, la madre de familia indicó que su intención al hacer pública la situación es proteger la integridad de sus hijos y lograr su pronta localización y reintegro.

“Mi única intención al hacer esta publicación es proteger su integridad, lograr su pronta localización y reintegro”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el avance del caso.

Marco legal de la violencia vicaria en Nuevo León

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a hijas e hijos como medio para causar daño a la madre, ya sea mediante la sustracción, retención, manipulación o amenaza de los menores.

En Nuevo León, este tipo de conductas puede ser investigado y sancionado con base en disposiciones del Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras normas en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Las autoridades están facultadas para emitir medidas de protección urgentes, así como para intervenir cuando exista riesgo para la integridad física o emocional de los menores involucrados.

Recomendaciones oficiales para casos de sustracción de menores

Las autoridades y organismos especializados en protección infantil recomiendan:

Denunciar de inmediato ante la Fiscalía o Ministerio Público local cualquier sustracción o retención no autorizada de menores.

Registrar toda evidencia: mensajes, llamadas, testimonios de testigos y documentos que confirmen la custodia y los hechos.

Solicitar medidas de protección urgentes, especialmente si los menores se encuentran en riesgo físico, emocional o de salud.

Mantener comunicación con profesionales: psicólogos, trabajadoras sociales o defensorías de derechos de la niñez para acompañamiento y orientación.

No intentar recuperar a los menores por cuenta propia, ya que esto puede ponerlos en mayor riesgo o generar consecuencias legales.

Difundir información de manera responsable, incluyendo fotos recientes y descripción de los menores, únicamente en medios oficiales o redes confiables, priorizando su seguridad.

Estas acciones buscan garantizar la protección integral de los niños y niñas mientras se resuelve la situación legal correspondiente.

Con información de Olivia Martínez.