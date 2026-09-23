Madre denuncia intento de secuestro en Montemorelos; los detienen

De acuerdo a la madre de familia dio a conocer que dos hombres en un auto gris interceptaron a su hija que esperaba el transporte para acudir a la escuela.

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Una madre de familia denunció a dos hombres que supuestamente intentaron subir a su hija a un auto cuando esperaba el transporte para acudir a la escuela.

De acuerdo a la madre de familia dio a conocer que dos hombres en un auto gris interceptaron a su hija que esperaba el transporte para acudir a la escuela.

Al momento que se da a conocer la declaración en redes sociales y presencial en comandancia, por parte de la madre de familia, las autoridades de seguridad pública de Montemorelos desplegaron un operativo y detuvieron a los ocupantes del auto gris, en ese momento del arresto se trataba de dos hombres y una mujer.

Los tres fueron trasladados a la secretaría de seguridad pública y fueron puestos a disposición del juez cívico quien los turnó ante el ministerio público por la denuncia que interpuso la madre de familia.

Será un agente del Ministerio Público quien defina la situación de los detenidos mientras que el vehículo fue trasladado al corralón para las investigaciones del caso.