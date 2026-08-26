Madre de René pide compasión y fin a odio tras tragedia en Leones

Isaura Ostos pidió detener los señalamientos contra su hijo, quien permanece bajo vigilancia tras sobrevivir al accidente donde murió su amiga Monserrat

Ante la ola de señalamientos y comentarios agresivos sin sustento que han circulado en redes sociales contra su hijo René, adolescente que sobrevivió al accidente ocurrido en la avenida Paseo de los Leones, Isaura Ostos pidió frenar los ataques y actuar con sensibilidad, al advertir que este tipo de mensajes podría agravar la situación emocional que enfrenta el joven.

La madre explicó a Luis Padua de El Horizonte que René atraviesa un momento especialmente delicado, pues antes del accidente, donde murió su amiga Monserrat de León, de 17 años, ya recibía atención psiquiátrica por episodios de depresión, derivados de un trauma familiar que arrastra desde la infancia.

“Quiero que quede bien claro que mi hijo es un paciente, que René es paciente psiquiátrico; obviamente no quiero que lo vayan a tachar como loco ni nada”, expresó Ostos.

Relató que el joven quedó marcado desde los seis años por el deterioro de salud de su padre, quien sufrió un infarto al corazón y posteriormente un infarto cerebral cuando tenía 38 años.

La situación familiar, dijo, representó un fuerte impacto para René cuando falleció su padre y derivó posteriormente en problemas de depresión.

Ante la situación que enfrenta actualmente, la madre señaló que su hijo permanece bajo vigilancia permanente y que, por recomendación médica, deberá suspender sus actividades universitarias hasta que logre recuperarse emocionalmente.

El pasado jueves, un camión tipo revolvedora de la empresa Comercializadora Delta Dibal presuntamente se quedó sin frenos mientras descendía por una pendiente de la avenida Cumbres Elite Premier. Al llegar al cruce con Paseo de los Leones, la unidad impactó a tres vehículos.

Uno de los automóviles involucrados era un Mercedes-Benz en el que viajaban René, hijo de Ostos, y su amiga Montserrat, de 17 años, quien murió en el lugar.

El adolescente resultó lesionado y permaneció hospitalizado hasta este domingo, cuando finalmente fue dado de alta y pudo regresar a casa.

Tras el accidente, el conductor de la revolvedora huyó del lugar y permanece prófugo.

Montserrat y René se encontraban a menos de cuatro kilómetros de llegar a su institución educativa cuando ocurrió el accidente.

“Nosotros ahorita estamos vigilando a René 24-7. De hecho, me dijo que él ya no podía regresar a la universidad por tiempo indefinido, porque yo no le puedo dar la oportunidad de que él salga solo hasta que no esté bien emocionalmente”, expresó a El Horizonte.

Ostos advirtió que los comentarios agresivos y los ataques que ha recibido su familia en redes sociales podrían tener consecuencias graves en la salud emocional del joven.

“Él ya venía de padecer depresión y en este momento está doblemente afectado. Los comentarios agresivos le pueden causar un daño muy grave”, afirmó.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad a comprender el dolor que atraviesa su familia y a evitar emitir juicios o señalamientos sin conocer la situación personal del adolescente.

“Pido que paren los ataques infundados contra mi hijo”, expresó.

La madre también reconoció que ella misma ha sido objeto de fuertes críticas y ataques en redes sociales a raíz del accidente, situación que, dijo, le ha impedido hablar públicamente sobre lo ocurrido.

“La gente me está funando horrible, horrible en redes sociales y no puedo”, señaló.

Ostos pidió que el caso sea abordado con sensibilidad y respeto, pues su hijo no solo enfrenta las secuelas físicas del accidente, sino también el peso de una batalla emocional que ya libraba y ahora el dolor de haber perdido a su mejor amiga, Montserrat, a quien intentó salvar en los últimos momentos del accidente. Hoy, mientras René se recupera en casa, su familia pide que, en lugar de más ataques, encuentre comprensión y apoyo para afrontar estos momentos difíciles.