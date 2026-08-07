Madre de Dafne exige detener a cinco personas más

Alejandra Quintos acusa que alumnos e instructores participaron en las agresiones contra su hija de 13 años y exige investigar a todos los posibles responsables

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, exigió la detención de al menos cinco personas más que, según acusa, estarían involucradas en la muerte de su hija de 13 años, ocurrida el pasado 16 de junio al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La mujer también demandó que se castigue al padre de la menor, Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, quien enfrenta desde 2019 un proceso por un presunto abuso sexual contra Dafne cuando tenía seis años.

En entrevista con la periodista Lety Benavides, de Azteca Noreste, Quintos sostuvo que, además de las tres personas actualmente detenidas y vinculadas a proceso, habría otros alumnos e instructores que participaron en las agresiones contra su hija durante los cuatro días que permaneció en la academia.

Actualmente, los detenidos son Juan Luis Ponce Ortega, director de la Academia Militarizada Doenitz; Estrella Mora, conocida como “Estrellita” e instructora del plantel; y Danna Yanina Cruz Figueroa, instructora auxiliar o alumna de 18 años, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.

Quintos también pidió investigar y, en su caso, detener a Juan Mora, hermano de Estrella Mora; a una estudiante identificada como “América” y a otros alumnos que, de acuerdo con su versión, habrían participado en las agresiones.

Madre acusa violencia contra su hija

La madre de Dafne aseguró que su hija ingresó con vida a la academia y que posteriormente le fue entregada sin vida. También afirmó que la menor presentaba lesiones, fracturas y marcas que, según su versión, evidenciaban que había sido atada de pies y manos.

Quintos señaló que una necropsia independiente determinó que la adolescente murió por asfixia por sumersión, y cuestionó que los primeros peritajes de la Fiscalía no hubieran reportado, según ella, diversos signos de violencia.

La madre sostuvo que en las agresiones habrían participado tanto adultos como menores de edad y acusó a más personas vinculadas con la academia de tener responsabilidad en el caso.

Mientras continúa el proceso judicial contra las tres personas vinculadas, Quintos afirmó que mantendrá su lucha para que se investigue a todos los posibles involucrados y que el caso de su hija no quede impune.

Denuncian otras dos muertes en la Academia Doenitz

Quintos también aseguró que la muerte de Dafne no sería el primer fallecimiento de un menor dentro de la institución, pues afirmó que anteriormente ocurrieron otros dos casos.

De acuerdo con su versión, el primero correspondió a un niño que habría muerto por una supuesta intoxicación relacionada con una iguana, mientras que el segundo habría fallecido por un supuesto infarto.

La madre de Dafne afirmó que su hija sería la tercera menor de edad fallecida durante su permanencia en la academia y cuestionó que, pese a estos antecedentes, la institución continuara operando.

También señaló que existen planteles relacionados con la academia en otras entidades del país, aunque bajo diferentes nombres.

Dafne acudió a la academia para un curso de verano

Dafne Zapata Quintos tenía 13 años y practicaba boxeo y gimnasia, además de acudir al gimnasio y disfrutar de la escritura. La adolescente ingresó a la Academia Militarizada de Marina Doenitz para participar en un curso de verano.

Su madre sostiene que durante los cuatro días que permaneció en el lugar sufrió agresiones y que varias personas habrían participado en ellas.

El caso generó repercusión nacional e internacional y, de acuerdo con Quintos, la investigación aún no ha permitido determinar responsabilidades para todas las personas que ella señala como posibles involucradas.

Siete años de lucha por caso de abuso

Además del proceso relacionado con la muerte de Dafne, Alejandra Quintos mantiene desde 2019 una batalla legal contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de la menor, a quien denunció por un presunto abuso sexual cometido cuando la niña tenía seis años.

Quintos explicó que durante años decidió mantener el caso en privado para proteger a su hija, pero que tras su muerte optó por hablar públicamente sobre el proceso judicial.

Zapata Enríquez fue denunciado y vinculado a proceso en agosto de 2019. Este viernes está previsto que comparezca ante la Sala de Juicios Orales de la Segunda Región Judicial para rendir su declaración, varios años después del inicio del procedimiento.