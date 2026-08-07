Madre de Dafne denuncia otras muertes en academia Doenitz

Alejandra Quintos habló en exclusiva para INFO7 sobre los momentos de angustia y dolor que vivió durante las últimas horas de vida de su hija.

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La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no sería un hecho aislado. Su madre, Alejandra Quintos, aseguró que su hija fue la tercera menor de edad que falleció dentro de la institución.

Durante una visita a Monterrey, donde participó en una marcha convocada por colectivos feministas, Quintos afirmó que existen registros de otros dos menores que también murieron mientras permanecían en la academia.

“Dafne fue la tercera, primero fue un niño que por intoxicación de una iguana, el segundo por un supuesto infarto y mi hija que me hicieron ver que se había desmayado, desvanecido y perdió los signos vitales, pero cuando mi mamá abre la bolsa y arrojamos una necropsia era muerte y asfixia por sumersión, pero la fiscalía no anunciaba en el peritaje que tenía rasgos de violencia, fracturas, desviaciones, las marcas sobre cicatrices de que la tenían amarrada de pies y manos, desnuda en el piso”, dijo.

La madre de la adolescente sostuvo que, pese a estos antecedentes, la academia continuó operando y señaló que incluso existen planteles de la misma academia en otras entidades del país bajo diferentes nombres.

Tres personas permanecen vinculadas a proceso

Mientras el proceso judicial avanza contra tres personas ya detenidas y vinculadas a proceso : Estrellita “N”, encargada del área femenil; Danna Yanina “N”, de 18 años; y Jorge Luis “P”, director de la academia, Alejandra Quintos insiste en que la responsabilidad alcanza a más personas.

“Voy a luchar hasta las últimas instancias para que todos los asesinos de mi hija caigan”, expresó.

Según su versión, tanto adultos como menores de edad participaron en las agresiones que sufrió Dafne durante los cuatro días que permaneció en el curso de verano.

“Fueron muchos, muchos los que participaron y menores y mayores de edad: América, Juan, Jesús Mora, la enfermera, está una enfermera ahí que ex esposa del dueño de Doenitz, está un hermana, todo es una mafia y todos, todos participan en el asesinato de mi hija”, afirmó.

Madre de Dafne exige que se investigue a más personas

Asimismo, lanzó un mensaje a quienes, asegura, estuvieron involucrados en la muerte de su hija.

“Así como pudieron asesinar, torturas, violar y violentar, así háganse responsables de sus actos y voy por toda la familia Mora y toda la familia Ponce, mejor entréguense”, declaró.

Quintos también indicó que, pese a que el caso ha tenido repercusión nacional e internacional y a que desde el primer momento denunció públicamente los hechos, considera que la justicia no ha llegado.

“No hay justicia, hay impunidad, todos estamos cansados y con un dolor en el alma”, lamentó.

Dafne Zapata Quintos tenía 13 años. Practicaba box, gimnasia, asistía al gimnasio y disfrutaba escribir. Había acudido a la Academia Militarizada de Marina Doenitz para participar en un curso de verano. Hoy, su madre busca que su caso no quede impune.