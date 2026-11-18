La Macronavidad se extenderá hasta el municipio de Guadalupe, donde también habrá espacios de convivencia y entretenimiento para las familias

La Macronavidad edición 2026 llegará este año con más atracciones, una duración más extensa y un toque norteño, así lo anunció el gobernador Samuel García.

“Tendrá su toque norteño. Vamos a traer a Santa y al Polo Norte aquí a la Macro”, dijo García Sepúlveda.

Macronavidad 2026 tendrá pista de hielo y rueda de la fortuna

Entre las principales atracciones de esta edición se encuentran una rueda de la fortuna, un carrusel, una pista de hielo más grande que la del año pasado, un corredor gastronómico con emprendedores de Nuevo León, iluminación temática, la casa de Santa y Pino, entre otros elementos.

La Explanada de los Héroes se vestirá de Navidad del 29 de noviembre al 15 de enero. El horario será de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas, y de viernes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas. Mientras que los días 24 y 31 de diciembre las actividades se realizarán de 10:00 a 14:00 horas.

El acceso será completamente gratuito para los visitantes.

Macronavidad llegará por primera vez al Parque del Agua

Además, por primera vez, la Macronavidad se extenderá hasta el Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe, donde también habrá espacios de convivencia y entretenimiento para las familias.

“En el Parque del Agua tenemos el foro, anfitriatro, el jardín japonés, un carrusel, el mirador, el pueblito que son las tiendas entre la Pastora y el Parque, canchas y mucho más”, precisó el gobernador.