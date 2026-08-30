Macrocentro Allende abre primera fase con servicios sociales

El centro brindará atención especializada a 275 niñas y niños mediante servicios de educación inicial y preescolar, principalmente para habitantes de Allende

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró la primera fase del Macrocentro Comunitario y Centro de Atención Infantil Allende, un espacio destinado a ampliar los servicios educativos, culturales y de asistencia social para las familias de la zona citrícola.

El complejo comenzó operaciones con tres aulas polivalentes y un auditorio en el que se impartirán talleres de oficios, arte, educación y deporte. También ofrecerá atención psicológica, orientación nutricional, biblioteca y una sala de música.

Como parte de su capacidad inicial, el centro brindará atención especializada a 275 niñas y niños mediante servicios de educación inicial y preescolar, principalmente para habitantes de la zona norte de Allende.

Integrarán actividades educativas y culturales

Durante un recorrido por las instalaciones, Samuel García explicó que el proyecto recupera un terreno que permaneció sin utilizar durante años y que ahora será destinado al desarrollo comunitario.

El mandatario señaló que las familias podrán acceder a clases de inglés, computación, repostería y música, además de actividades de primera infancia y servicios de biblioteca.

“La idea es que el lunes que regresen a clases los niños tengan un soporte, un complemento. Aquí va a haber comida, va a haber clases de inglés, computación, repostería, salón de música, salón de primera infancia, biblioteca”, indicó.

En las siguientes etapas se contempla incorporar canchas, pavimentación, infraestructura hospitalaria y otros espacios para fortalecer la atención de la población del municipio.

Macrocentro tendrá presencia permanente de Fuerza Civil

El gobernador informó que el inmueble contará con presencia permanente de Fuerza Civil, con el propósito de reforzar la vigilancia en el sector y brindar mayor seguridad a quienes acudan a sus instalaciones.

Además, funcionará como punto permanente de registro para el programa Ayudamos, dirigido a mujeres que reciben un apoyo mensual de 2 mil pesos y acceso gratuito al transporte público.

“Además del tema de educación y de cultura, el tener un Macrocentro ayuda, porque ya vamos a tener a Fuerza Civil de planta patrullando el Macrocentro. Eso va a traer mucha más seguridad a la zona”, expresó García Sepúlveda.

Amplían la red de espacios comunitarios en Nuevo León

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó que el centro trabajará de manera coordinada con las secretarías de Educación y Cultura, así como con el municipio de Allende, para acercar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a la comunidad.

“Estamos trabajando de la mano con la comunidad, trabajando con el municipio de Allende. Promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, afirmó.

El Macrocentro Allende se incorpora a la red de 50 espacios comunitarios operados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León, donde se ofrecen programas orientados a mejorar las oportunidades de empleo, capacitación y bienestar social.

En la inauguración también participaron el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores; el secretario de Educación, Juan Paura García; la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; el director del ICIFED, Luis Fernando Martín del Campo, y el director de FIDECITRUS, Luis Cavazos.