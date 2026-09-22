Macrobasurero a la vista de todos, y nadie limpia

Acumulación de escombros y muebles viejos bloquea el paso peatonal y genera riesgo sanitario en la calle Reforma de la capital.

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Un macrobasurero a la vista de todos permanece en la calle Reforma, entre Joaquín G. Leal y Héroes del 47, en el centro de Monterrey.

El muladar, con todo tipo de desechos y escombros, está ocupando un enorme terreno baldío.

La basura es tanta que ya se desbordó a la banqueta, bloqueando el paso de los peatones.

Hay de todo: restos de sillones, de mesas, de bases de colchones, de más muebles inservibles, además de ropa mojada, cartón y triques.

Esto constituye un foco de insalubridad y de inseguridad, pues los malvivientes y personas en situación de calle merodean en la zona para "esculcar" la basura a ver si hallan algo útil.

Los vecinos reportaron que los responsables de este tiradero son quienes se dedican a recolectar basura en los negocios a cambio de unos pesos y luego van y la depositan ahí, en lugar de llevarla a la planta de transferencia.

En el predio había una construcción, pero fue desmantelada y ahora el espacio abandonado sirve de macrobasurero.

Junto a él, hay otro baldío abandonado que está lleno de maleza y esto representa un riesgo para la salud, por facilitarse la formación de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Por eso, le pidieron a Servicios Públicos del municipio de Monterrey limpiar el punto y localizar al propietario para que implemente medidas para impedir que sigan tirando ahí basura.