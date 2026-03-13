'Macro Mercado de la Gente' llega al ejido Rinconada en García

Con el compromiso de abatir el rezago alimentario y fortalecer la economía de los sectores más vulnerables, el Gobierno de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, llevó a cabo la décima sexta edición del programa “Macro Mercado de la Gente” en la comunidad rural de Ejido Rinconada.
A través del Sistema DIF Municipal, presidido por Ana Paula Ríos, se entregaron apoyos directos a más de 200 familias, quienes recibieron productos esenciales de la canasta básica de manera gratuita.
Apoyo integral a los ciudadanos
Durante esta jornada, los asistentes tuvieron acceso a una variedad de insumos diseñados para aliviar el gasto familiar, destacando frutas y verduras de temporada, tortillas recién hechas, artículos de limpieza y alimento para mascotas.
Un gobierno cercano
La presidenta honoraria del DIF, subrayó que la prioridad de esta administración es mantener un contacto directo con la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso.
“En el Gobierno de García trabajamos todos los días para estar cerca de nuestra gente, escuchando sus necesidades y generando programas que realmente ayuden a las familias a salir adelante”, afirmó Ríos Garza durante el evento.