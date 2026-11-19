Entre las novedades se encuentra “Radio Luztopía”, un espectáculo en el centro del lago que ofrecerá dos funciones cada hora, con una duración de 10 minutos

Un viaje por las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90 llegó a Monterrey con la novena edición de Luztopía, que encendió sus miles de luces en el Parque Fundidora bajo la temática “Navidad Retro”.

A través de figuras luminosas, música y escenarios temáticos, el festival busca despertar recuerdos entre los adultos y sorprender a las nuevas generaciones.

Navidad Retro busca conectar a distintas generaciones

La directora general de Luztopia, Anabel Mellado, explicó que esta edición fue diseñada para conectar a chicos y grandes a través de elementos que marcaron distintas épocas.

“Y navidad retro lo hemos visto muy llamativo con las nuevas generaciones, cosas que para mí no son retro, porque soy chavo ruca, pero a otros es ‘ay que reto’, y creo que ese recorrido va a ocasionar eso, compartir, recordar”, dijo.

Y quienes ya conocen Luztopía también encontraron novedades en esta edición. Es el caso de Livia Montiel, originaria de Veracruz y residente de Monterrey, quien visitó el festival por primera vez hace nueve años y ahora regresó para descubrir una experiencia completamente renovada.

“Es la segunda vez que vengo, llegué a vivir a monterrey hace nueve años y llegando vine y está es la segunda vez y oye está todo diferente, más padre que la vez pasada”, señaló.

Radio Luztopía se suma a las novedades del festival

Entre las novedades se encuentra “Radio Luztopía”, un espectáculo en el centro del lago que ofrecerá dos funciones cada hora, con una duración de 10 minutos.

Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo estatal, invitó a las familias a disfrutar de esta experiencia y compartirla con sus seres queridos.

“Disfruten este mega evento que es un evento icónico aquí de nuestra ciudad. Compártanlo, inviten a sus abuelos, inviten a sus papás, que vengan a recorrer cada década de la música”, expresó.

Fechas, horarios y venta de boletos

El festival arrancó este miércoles y permanecerá abierto hasta el próximo 6 de enero, en un horario de 17:00 a 23:00 horas, con excepción del 24 y 31 de diciembre.

Los boletos pueden adquirirse en línea, a través de la página luztopia.mx , donde también podrán consultar los costos, o directamente en las taquillas del festival.