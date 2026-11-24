El legislador anunció que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura y encabezar un proyecto de gobierno en su estado natal

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas anunció este lunes que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora para las elecciones de 2027, con lo que formalizó su intención de continuar su carrera política en el estado donde nació.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador anunció que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura y encabezar un proyecto de gobierno en su estado natal.

“Todos los días busco justicia y esa justicia empieza en Sonora”, expresó al explicar por qué decidió enfocar sus aspiraciones políticas en la entidad.

En un mensaje marcado por referencias a su historia familiar y al legado político de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, el senador explicó que su decisión fue resultado de una profunda reflexión sobre su vocación de servicio público y el compromiso que implica dedicar tiempo a la vida política.

Colosio Riojas recordó que, antes de ingresar al servicio público, habló con su hijo sobre la posibilidad de pasar menos tiempo con su familia a cambio de trabajar para ayudar a otras personas. La respuesta del menor, según relató, fue determinante para tomar ese camino.

“¿Qué debo hacer? Ayudar a la gente, papá”, recordó sobre aquella conversación.

El senador señaló que desde entonces busca que los sacrificios personales y familiares que implica su trabajo tengan sentido a través de acciones en beneficio de la ciudadanía.

También destacó el vínculo que mantiene con su tierra natal y manifestó que sería un orgullo encabezar un proyecto de gobierno cercano a las familias sonorenses.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora”, afirmó.

El legislador sostuvo que su decisión también está relacionada con el proyecto político que su padre buscó construir hace tres décadas, cuando aspiraba a gobernar Sonora antes de convertirse en candidato presidencial del PRI.

“Y es por esa razón que, después de mucha reflexión, he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, anunció.

Con esta decisión, Colosio Riojas coloca su nombre entre los perfiles que buscarán contender por el Gobierno de Sonora en 2027.