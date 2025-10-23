Lucha por su vida y por respuestas tras accidente de ruta 13

Juan Carlos Guzmán, una de las víctimas de la caída de un camión de la ruta 13 a un canalón, sigue esperando el apoyo de los responsables del percance

Han pasado casi tres años desde aquella noche en que Juan Carlos Guzmán Hernández fue víctima de un accidente.

Hoy, una vez más, se prepara para ingresar al Hospital Universitario. Ha perdido la cuenta de las veces que ha caminado por las salas frías.

Lo que sí tiene presente es que su vida cambió aquel 27 de diciembre de 2022.

“Debido al fuerte impacto que tuve dentro de la cabeza, perdí la memoria, estuve alrededor de tres, cuatro meses aproximadamente internado en este nosocomio debido a que se complicaron las cirugías debido a un fuerte infección, una bacteria que agarre”, mencionó.

Aquella noche, volvía de trabajar. Se ganaba la vida haciendo mantenimiento en instalaciones gubernamentales. Nunca imaginó en lo que terminaría aquel trayecto rutinario en un camión de la ruta 13.

El camión cayó a un canalón de la colonia Praderas de San Francisco. Aún se desconocen las causas. Lo cierto es que 18 personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue Juan Carlos, otra su compañero de trabajo quien falleció, Mauro López.

Pero ni con eso la ruta 13 se ha hecho responsable.Ni un solo peso para los gastos médicos, ni una llamada, ni un gesto de humanidad. Nada.

Además, el conductor del camión, aunque cuenta con arraigo domiciliario, sigue sin enfrentar una condena justa. Para Juan Carlos, eso no basta.

“El señor Sergio Rolando, el cual era el chofer de la unidad se ha encontrado, entre comillas, con arraigo domiciliario pero el señor anda libre, anda como si nada”.

Juan Carlos ha sido sometido a cinco cirugías: cuatro de ellas en la cabeza y una más en la nariz.

Ha perdido la audición del oído izquierdo, su visión se ha visto afectada y recientemente volvió a enfrentar una peligrosa infección craneal.

Las cicatrices son visibles en su cuerpo; solo pide apoyo.