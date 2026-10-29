Lucha por su vida niño de 5 años tras atropello en Escobedo

Oscar fue sometido a una intervención quirúrgica durante la cual los especialistas realizaron la extirpación de tres segmentos del hígado, el bazo y el colon

En estado crítico y con múltiples lesiones en sus órganos, permanece un niño de apenas cinco años, quien sufrió un atropello junto con su padre en el municipio de Escobedo; el pequeño fue sometido a una cirugía de emergencia en la que los médicos tuvieron que extirparle parte del hígado, el bazo y una sección del intestino.

Se trata de Oscar Jaime de León Lavoignet, quien permanece internado en el hospital tras el accidente ocurrido en el cruce de la avenida Juárez y la carretera a Laredo, a la altura de la colonia Ex Hacienda El Canadá.

En el mismo percance resultó lesionado su padre, identificado como Jaime de León, quien también fue trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes de emergencia, el menor fue encontrado inconsciente, por lo que se movilizaron los cuerpos de auxilio para atenderlo y trasladarlo a un hospital.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Oscar fue sometido a una intervención quirúrgica durante la cual los especialistas realizaron la extirpación de tres segmentos del hígado, el bazo y una hemicolectomía derecha, procedimiento que consiste en retirar una parte del colon.

Además, el niño presenta un traumatismo craneoencefálico moderado y permanece sedado, con apoyo de ventilación mecánica y medicamentos para mantener su presión arterial, debido a la inestabilidad hemodinámica que enfrenta.

El reporte médico lo mantiene en estado muy grave, con riesgo de complicaciones, por lo que su evolución permanece bajo vigilancia de los especialistas.

La difícil situación que atraviesa el pequeño también fue compartida por su familia a través de redes sociales, donde su madre pidió a familiares, amigos y ciudadanos unirse en oración por su recuperación.

En su mensaje, la mujer reconoció que el panorama médico es poco alentador; sin embargo, expresó su fe y esperanza de que su hijo logre superar las graves lesiones.

Asimismo, solicitó donadores de sangre para el menor, quien permanece internado en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y pidió a quienes puedan ayudar que se comuniquen con su familia para conocer los detalles de la donación.