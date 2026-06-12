Lucen regios en las calles la camiseta de México

En algunos lugares, habrá flexibilidad para dejar momentáneamente las tareas y sentarse a ver el México contra Sudáfrica.

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Cuando los regios abrieron su clóset este jueves la elección era obvia: una playera verde con la que apoyarían a la Selección y decorarían la ciudad con un ambiente futbolero.

En las paradas de camiones, escuelas, centros de trabajo, y en prácticamente todas la calles, el jersey del equipo nacional parecía el uniforme obligatorio a portar.

“En la oficina nos dieron chance de ver el juego y también de ir más relajados, por eso me puse la camiseta”, dijo Camila.

Esa flexibilidad para dejar momentáneamente las tareas y sentarse a ver el México contra Sudáfrica fue generalizada.

Incluso, en algunos lugares destinaron las salas de juntas, conferencias, o áreas comunes para sintonizar el encuentro.

Y no solo eso, sino que el ambiente mundialista era incluso promovido activamente.

“Nos pidieron en el trabajo ir así con la playera, vamos a ver el juego los tres juntos, somos compañeros de un despacho contable”, compartió Alondra.

Y con el partido inaugural representando esperanzas para todo el torneo, los regios no solo se vistieron ellos mismo con los colores, sino que adornaron sus vehículos de igual manera.

Banderas verdes, blancas y rojas pudieron verse circular en las avenidas de la metrópoli.

Otro coincidencia entre los regios fue, claro, el pronóstico favorable de que la Selección saldría victoriosa de su primer encuentro en la Copa.